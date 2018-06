Frankfurt/Main (dpa) - Der griechische Schuldenstreit, der weiter brodelt, hat den deutschen Aktienmarkt belastet. Zudem drückte ein erneuter Kursrutsch an Chinas Festland-Börsen auf die Stimmung; dort fielen die wichtigsten Indizes um annähernd 8 Prozent. Ansonsten zog eine mögliche Übernahme des Düngemittel- und Salzherstellers K+S die Anleger in ihren Bann. In den ersten Handelsminuten sank der Dax um 0,69 Prozent auf 11 394 Punkte. Auf Wochensicht winkt dem deutschen Leitindex jedoch dank eines starken Wochenauftakts ein Plus von gut 3 Prozent.

