Bujumbura (AFP) Die Opposition im ostafrikanischen Burundi hat sich drei Tage vor der Parlamentswahl zum Wahlboykott entschieden. "Die gesamte Opposition hat einstimmig beschlossen, die von der Wahlkommission vorbereiteten Wahlen zu boykottieren", erklärte Oppositionsführer Charles Nditije am Freitag. Der Beschluss gilt auch für die Präsidentenwahl am 15. Juli, bei der sich Staatschef Pierre Nkurunziza im Amt bestätigen lassen will.

