Mainz (AFP) Bundesinnenminister Thomas de Maizière (CDU) hat die auf einem EU-Gipfel erzielte Einigung über die Verteilung von 60.000 Flüchtlingen in Europa als "ersten Teilerfolg" bezeichnet. Die europäischen Staaten seien aber noch "weit entfernt" von einem "fairen und gerechten Ergebnis", sagte de Maizière am Freitag nach einem Treffen der Innenminister von Bund und Ländern in Mainz. Es dürfe nicht zu einer "Erosion europäischer Solidarität" kommen.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.