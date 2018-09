Berlin (AFP) Nach dem Anschlag auf eine Gasfabrik in Frankreich hat Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) dem französischen Präsidenten François Hollande "die Anteilnahme der Menschen in Deutschland" übermittelt. Die Meldungen über den mutmaßlichen terroristischen "haben mich tief erschüttert", schrieb Merkel am Freitag in einem Kondolenztelegramm an Hollande. Die Geschehnisse weckten schreckliche Erinnerungen an die Attentate von Paris im Januar dieses Jahres.

