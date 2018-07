Hannover (AFP) Die Polizei hat knapp sieben Monate nach dem Mord in einem Supermarkt in Hannover den mutmaßlichen Täter festgenommen. Spezialeinsatzkräfte konnten den 42 Jahre alten Mann am Donnerstag auf einem Rastplatz in Dresden festnehmen, teilten Staatsanwaltschaft und Polizei am Freitag in Hannover mit. Der Mann habe eine Schusswaffe und Munition dabei gehabt.

