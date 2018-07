Hamburg (AFP) Der Streik bei der Post hat Auswirkungen auf das Insolvenzverfahren des Windkraftunternehmens Prokon. Wie der Insolvenzverwalter Dietmar Penzlin am Freitag in Hamburg mitteilte, wird die Frist zur Rücksendung von Zustimmungserklärungen verlängert. Gläubiger des insolventen Unternehmens haben nun bis zum 1. Juli Zeit, verbindlich zu erklären, ob sie Mitglied in einer geplanten Prokon-Genossenschaft werden wollen oder nicht. Ohne den Streik wäre die Frist am Freitag ausgelaufen.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.