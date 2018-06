Berlin (AFP) Die Bundesregierung kalkuliert bis Ende des Jahrzehnts keine Einnahmen aus der Pkw-Maut mehr ein. Das geht aus dem Regierungsentwurf für den Etat 2016 und die mittelfristige Finanzplanung bis 2019 hervor, die am Freitag in Berlin bekannt wurden. Das Kabinett soll die Haushaltsplanung am kommenden Mittwoch beschließen.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.