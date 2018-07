Brüssel (AFP) Der italienische Regierungschef Matteo Renzi hat den Beschluss des EU-Gipfels zur freiwilligen Verteilung zehntausender Flüchtlinge in Europa als "kleinen Schritt nach vorne" bezeichnet. Er sei "zufrieden", sagte Renzi am Freitag in Brüssel. Die Staats- und Regierungschefs hatten sich in der Nacht auf die Verteilung von 40.000 Flüchtlingen aus Italien und Griechenland auf andere EU-Staaten geeinigt. Renzi hatte bei dem Treffen dafür geworben, die Migranten auf alle Mitgliedstaaten zu verteilen, und Gegnern einer Aufnahmepflicht mangelnde Solidarität vorgeworfen.

