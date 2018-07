Berlin (AFP) EU-Parlamentspräsident Martin Schulz (SPD) hat eine "ideologische Abrüstung" in den Griechenland-Verhandlungen gefordert. Er habe den Eindruck, dass bei den Verhandlungen von griechischer Regierung, Internationalem Währungsfonds (IWF) und Europäischer Kommission "ein paar Ideologen auf beiden Seiten am Werk" seien, sagte Schulz am Donnerstagabend in der ZDF-Sendung "maybrit illner". Zugleich zeigte er sich weiter zuversichtlich, dass es trotz des stetig zunehmenden Zeitdrucks noch zu einer Einigung zwischen Athen und den Gläubigern kommt.

