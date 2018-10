Berlin (AFP) Bundesaußenminister Frank-Walter Steinmeier (SPD) hat den Angriff auf ein Touristenhotel in Tunesien als "feigen Mordanschlag" verurteilt. Ob auch Deutsche unter den Opfern sind, stehe noch nicht fest, erklärte Steinmeier am Freitag in Berlin. Das Auswärtige Amt richtete einen Krisenstab ein. Eine Hotline ist unter der Telefonnummer 030-5000-3000 geschaltet.

