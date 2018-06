Berlin (AFP) Rückstände des umstrittenen Pflanzengifts Glyphosat sind bei einem Test im Auftrag der Grünen in Muttermilch nachgewiesen worden. In einer stichprobenartigen Untersuchung von 16 Muttermilch-Proben fanden sich in allen Rückstände des Unkrautvernichtungsmittels, wie die Grünen am Freitag in Berlin mitteilten. Die Konzentration des Pflanzengifts lag demnach in allen Proben - teils erheblich - über der für Trinkwasser zugelassenen Höchstgrenze.

