Brüssel (AFP) Nach einer bis in die frühen Morgenstunden gehenden Debatte haben sich die EU-Staats- und Regierungschefs am Freitag auf die Verteilung von 60.000 Flüchtlingen in Europa geeinigt. Die Aufnahme durch die Mitgliedstaaten soll jedoch nur auf freiwilliger Basis und nicht über verpflichtende Quoten erfolgen, wie Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) beim EU-Gipfel sagte. Kritik an dem Kompromiss kam von allen Seiten.

