Rom (AFP) Die UNO hat den Beschluss der EU-Staats- und Regierungschefs zum Umgang mit der stark angewachsenen Zahl von Flüchtlingen in Europa als "enttäuschend" bezeichnet. Der Vertreter für Fragen internationaler Migration des UN-Generalsekretärs, Peter Sutherland, beklagte am Freitag, dass es den 28 EU-Staaten beim Gipfel in Brüssel nicht gelang, einen Plan für die Verteilung von 60.000 künftigen Flüchtlingen zu erstellen.

