Los Angeles (dpa) - US-Schauspieler Noah Wyle (44, "Emergency Room - Die Notaufnahme") ist zum dritten Mal Vater geworden. Töchterchen Frances Harper Wyle sei am Montag zur Welt gekommen, wie sein Sprecher dem Promi-Blatt "People" mitteilte.

Es ist das erste gemeinsame Kind für Wyle und seine Kollegin Sara Wells (35), die vor einem Jahr geheiratet hatten.

Der Schauspieler und seine erste Frau Tracy, eine Maskenbildnerin, hatten sich 2009 nach zehnjähriger Ehe getrennt. Sie haben zwei Kinder, Sohn Owen (12) und Tochter Auden (9).

Wyle war als Dr. John Carter im Ärztekittel an der Seite von

"ER"-Star George Clooney bekannt geworden. Er war auch in Filmen wie "Donnie Darko", "Weißer Oleander" und "Nichts als die Wahrheit" zu sehen. In der von Steven Spielberg produzierten Science-Fiction-Serie "Falling Skies" spielt er seit 2011 einen kämpferischen Anführer.