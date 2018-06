Athen (dpa) Einen Tag vor der entscheidenden Sitzung der Eurogruppe zum Thema Griechenland trifft sich der griechische Ministerpräsident Alexis Tsipras mit Bundeskanzlerin Angela Merkel und dem französischen Präsidenten Francois Hollande. Dies teilten Kreise der Regierung in Athen mit. Das griechische Staatsfernsehen berichtete, das Treffen habe gegen 11.00 Uhr MEZ begonnen. Merkel setzt in der Griechenland-Krise auf das neue Treffen der Euro-Finanzminister am Wochenende. Der Eurogruppe am Samstag komme eine entscheidende Bedeutung zu, sagte Merkel in Brüssel. Denn die Zeit dränge.

