Brüssel (AFP) Frankreichs Präsident François Hollande hat gewarnt, dass eine erneute Spionageaktion der US-Geheimdienste in Frankreich eine "schwere Verletzung" des Verhältnisses der Verbündeten wäre. "Sollte sich irgendwas ereignen nach der Verpflichtung, die (von der US-Regierung im November 2013) eingegangen worden ist, würde ich dies als schwere Verletzung unserer Beziehung betrachten", sagte Hollande in der Nacht zum Freitag vor Journalisten am Rande des EU-Gipfels in Brüssel. Die US-Regierung hatte im November 2013 erklärt, die Spionageangriffe auf die französische Regierung eingestellt zu haben.

