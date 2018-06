Brüssel (AFP) Wegen des offenbar islamistischen Anschlags auf eine Fabrik nahe Lyon kehrt Frankreichs Präsident François Hollande "am frühen Nachmittag" vom EU-Gipfel in Brüssel nach Paris zurück. Der Staatschef sei in "ständigem Kontakt" mit seinem Innenminister Bernard Cazeneuve und den Sicherheitsbehörden, hieß es am Freitag aus dem Umfeld Hollandes. Der Präsident werde sich "vor 13 Uhr" vor der Presse in Brüssel äußern.

