Aalen (SID) - Zweitliga-Absteiger VfR Aalen hat den finnischen Angreifer Mika Ojala verpflichtet. Der 27-Jährige kommt aus seiner Heimat vom FC Inter Turku und unterzeichnete in Aalen einen Zweijahresvertrag bis zum 30. Juni 2017. Dies gab der Fußball-Drittligist am Montag bekannt. Ojala wird in der kommenden Woche ins Mannschaftstraining in Aalen einsteigen.