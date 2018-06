Rödermark (SID) - Darmstadt 98 hat im ersten Testspiel für die kommende Saison in der Fußball-Bundesliga einen Kantersieg eingefahren. Der Aufsteiger gewann am Freitag beim Verbandsligisten Viktoria Urberach 9:0 (5:0). Die Testspieler Ivica Zunic (10.) und Adrian Winter (39.) sowie Tobias Kempe (23./41.) und Dominik Stroh-Engel (35.) schossen die Lilien bis zur Pause in Führung. Milan Ivana (56.), Maurice Exslager (70./75.) und Marco Sailer (84.) sorgten für den Endstand.