Paderborn (SID) - Fußball-Zweitligist SC Paderborn hat sich für ein Jahr die Dienste von Khaled Narey gesichert. Der 20 Jahre alte Außenverteidiger kommt auf Leihbasis vom Bundesligisten Borussia Dortmund, wo er bislang ausschließlich für die zweite Mannschaft in der 3. Liga aufgelaufen war. "Khaled bringt eine sehr gute Ausbildung, viel Geschwindigkeit und hohen Ehrgeiz mit nach Paderborn. Er will hier den nächsten Schritt in seiner Karriere machen", sagte Cheftrainer Markus Gellhaus.