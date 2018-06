Berlin (dpa) - Deutschland sollte sich bei der Legalisierung von Homo-Ehen nach Worten des Menschenrechtsbeauftragten der Bundesregierung ein Beispiel an den USA nehmen. "Ich begrüße die Entscheidung des obersten US-Gerichtshofes über die Zulässigkeit

gleichgeschlechtlicher Eheschließungen sehr!", sagte Christoph Strässer heute einer Mitteilung des Auswärtigen Amtes in Berlin zufolge. Widerstand gegen eine Gleichstellung gibt es in Deutschland vor allem in den Unionsparteien.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.