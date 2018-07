Brüssel (AFP) Zwischen Griechenland- und Flüchtlingskrise hat der britische Premierminister David Cameron beim EU-Gipfel nur wenig Zeit gehabt, um für sein Vorhaben einer EU-Reform zugunsten seines Landes zu werben. Cameron erläuterte am Ende des Abendessens am Donnerstag seinen Plan, für Großbritannien bessere Bedingungen mit Blick auf die geplante Volksabstimmung der Briten über den Verbleib in der EU auszuhandeln. Die anderen EU-Staats- und Regierungschefs hätten Camerons Vorschläge dann nur einige Minuten diskutiert, wie Diplomaten mitteilten. Über die Frage solle nun weiter auf Expertenebene gesprochen werden.

