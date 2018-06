Havanna (dpa) - Der deutsche Unternehmer Roger Klüh will den Speedboot-Rekord zwischen den USA und Kuba brechen. Mit seiner "Apache Star" plant er, die 160 Kilometer lange Strecke zwischen Cayo Hueso in Florida und der kubanischen Hauptstadt Havanna in unter zwei Stunden zurückzulegen. Der bisherige Rekord beträgt sechs Stunden und 23 Minuten und stammt aus dem Jahr 1958. Klüh sieht seinen Rekordversuch auch als Beitrag zur Völkerverständigung. Der frühere Eishockey-Profi plant die Speedboot-Fahrt durch die Karibik bereits seit drei Jahren.

