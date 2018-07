Brüssel (AFP) Die Flüchtlingskrise hat auf dem EU-Gipfel in Brüssel zu heftigen Auseinandersetzungen geführt. Der italienische Ministerpräsident Matteo Renzi griff laut Diplomaten am Donnerstagabend die Staats- und Regierungschefs an, die eine verpflichtende Umverteilung von Flüchtlingen in Europa nicht mittragen wollen. "Wenn dies Eure Idee von Europa ist, dann könnt Ihr sie behalten", sagte Renzi italienischen Angaben zufolge in Brüssel. "Zeigt entweder Solidarität oder verschwendet nicht unsere Zeit."

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.