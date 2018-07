Kuwait-Stadt (AFP) Bei einem Selbstmordanschlag der Dschihadistengruppe Islamischer Staat (IS) auf eine schiitische Moschee in Kuwait sind 25 Menschen getötet worden. Nach Angaben des Innenministeriums wurden bei dem Anschlag in Kuwait-Stadt, der während des Freitagsgebets verübt wurde, 202 weitere Menschen verletzt. Zu dem Attentat bekannte sich die sunnitische IS-Miliz. Es war der erste derartige Angriff in dem Golfemirat.

