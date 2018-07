Baden-Baden (dpa) - Der Frontmann von Rammstein, Till Lindemann, startet mit seinem Solodebüt "Skills In Pills" direkt an der Spitze der Charts. Er verdrängt damit den Essener Rapper KC Rebell mit seinem Album "Fata Morgana" aus den Top 5, wie Media Control mitteilte.

Als weitere Neuzugänge platzieren sich Motrips "Mama" auf der Drei und Kay One mit "J.G.U.D.Z.S." auf der Vier. Der Sampler "Sing meinen Song - Das Tauschkonzert Vol. 2" behauptet sich weiter auf Platz zwei. Sarah Connor verliert mit "Muttersprache" einen Platz und liegt jetzt an fünfter Stelle.

In den Single-Charts steht weiterhin Dauerbrenner "Ain't Nobody (Loves Me Better)" von Felix Jaehn feat. Jasmine Thompson an der Spitze. Anna Naklab feat. Alle Farben & Younotus arbeiten sich von der Vier auf die Zwei vor und verdrängen "Wie Schön Du Bist" von Sarah Conner damit auf Platz drei.

Zurück von der Sieben auf die oberen Plätze schaffen es außerdem Gestört aber GeiL & Koby Funk feat. Wincent Weiss mit ihrem Track "Unter meiner Haut" auf die Vier und liegen damit sogar noch vor Kygos Hit "Stole the Show".

