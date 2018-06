Jerusalem (AFP) Aktivisten an Bord einer neuen Hilfsflotte für den Gazastreifen sind nach Angaben eines Teilnehmers in Richtung des Palästinensergebiets aufgebrochen. "Wir sind endlich an Bord des schwedischen Freiheitsschiffes, der 'Marianne', und wir sind auf dem Weg nach Gaza", kündigte der arabisch-israelische Parlamentsabgeordnete Basel Ghattas am Freitag auf seiner Seite im Online-Netzwerk Facebook an. Die Flotte legte demnach von der griechischen Insel Kreta ab.

