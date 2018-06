Lissabon (AFP) Ein großangelegter Streik aus Protest gegen geplante Privatisierungen hat den U-Bahnverkehr in der portugiesischen Hauptstadt Lissabon am Freitag zum Erliegen gebracht. Sämtliche Stationen wurden bis Samstagmorgen geschlossen. Die Fahrgäste - in der Regel etwa 400.000 pro Tag - waren gezwungen, auf Busse umzusteigen. Gewerkschaftschefin Anabela Carvalheira sagte, das spanische Unternehmen Avanza, das kürzlich den Zuschlag für den künftigen Betrieb des U-Bahn- und Busnetzes erhalten hatte, wolle "Mitarbeiter entlassen und neue zu geringeren Löhnen einstellen".

