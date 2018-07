Düsseldorf (dpa) - Weil sie einen Polizisten als Mädchen bezeichnet hat, ist eine 56-jährige Hausfrau heute in Düsseldorf zu 200 Euro Geldstrafe wegen Beleidigung verurteilt worden. Sie war als Beifahrerin ihres Mannes mit dem Auto in eine Verkehrskontrolle geraten. Ein Polizist beschwerte sich, dass ihr Mann so spät und scharf gebremst habe. Daraufhin soll die 56-Jährige "Du Mädchen!" gerufen haben. Obwohl der Begriff Mädchen an sich nicht beleidigend sei, könne er beleidigend wirken, sagte ein Gerichtssprecher.

