Moskau (AFP) Der frühere russische Ministerpräsident und Geheimdienstchef Jewgeni Primakow ist tot. Der Politiker, der in seiner langen Karriere in der Sowjetunion und Russland auch als Außenminister diente, sei im Alter von 85 Jahren gestorben, teilte der Kreml-Sprecher Dmitri Peskow laut russischen Nachrichtenagenturen am Freitag mit. "Er war ein Staatsmann, Wissenschaftler und Politiker. Er hat ein großes Vermächtnis hinterlassen", sagte Peskow demnach. Präsident Wladimir Putin habe der Meinung Primakows "besonders in dieser unruhigen Zeit" große Bedeutung beigemessen.

