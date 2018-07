Redmond (dpa) - Microsoft-Chef Satya Nadella hat in einer Rundmail an alle Mitarbeiter des Konzerns neue Unternehmensziele formuliert.

"Unsere Mission ist es, jede Person und jede Organisation auf diesem Planeten zu befähigen, mehr zu erreichen", laute die neue Firmen-Philosophie von Microsoft. Kunden sollten "Windows nicht verwenden, weil sie es benötigen, sondern weil sie Windows lieben".

In dem Schreiben kündigte Nadella ein Jahr nach einer größeren Entlassungswelle auch eine härtere Gangart an. Das Unternehmen müsse in neuen Bereichen innovativ sein, bestehende Pläne erfüllen "und harte Entscheidungen in Bereichen treffen, wenn sie nicht funktionieren".

Nadella hatte nach der Übernahme des Chef-Postens im vergangenen Jahre eine umfassende Neuorganisation von Microsoft angekündigt, durch die rund 18 000 Stellen weltweit wegfallen sollen. In der aktuellen Mail ist von weiteren Stellenstreichungen nicht die Rede. Microsoft werde sich auf eine Welt ausrichten, in der Dienste für Smartphones und Tablets sowie Cloud-Angebote im Vordergrund stehen.

Microsoft will nach den Worten von Nadella künftig deutlich stärker auf Kundenwünsche eingehen und durch Hinweise von außen lernen. Als Beleg dafür sieht Nadella die Arbeit an Windows 10. Das neue Betriebssystem soll auf vielen Geräten von Smartphone über Tablet-Computer, Laptops und herkömmliche Desktop-PCs bis hin zu großen Servern laufen.

Nadella-Mail an die Mitarbeiter