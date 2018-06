Bonn (dpa) - In der Tarifauseinandersetzung bei der Post hält Verdi den Druck auch in der dritten Streikwoche weiter aufrecht. Die Gewerkschaft weitete den Streik heute noch einmal aus. Bundesweit seien jetzt rund 32 500 Beschäftigte im Ausstand, sagte ein Verdi-Sprecher in Berlin. Der Bundesverband Onlinehandel beklagte unterdessen zunehmende Probleme der Branche mit dem Dauerstreik. Verdi kündigte auch für morgen eine Fortführung der Streiks auf unvermindertem Niveau an.

