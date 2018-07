Berlin (AFP) Die Bundesregierung schließt nicht aus, dass Deutsche unter den Opfern des Anschlags auf ein Hotel in Tunesien sind. "Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass deutsche Staatsangehörige Opfer des Anschlags geworden sind", sagte eine Sprecherin des Auswärtigen Amtes am Freitagabend in Berlin. "Wir müssen damit rechnen, dass es noch einige Zeit dauern wird, bis das geklärt ist", fügte sie hinzu. Ein Konsularteam sei am Anschlagsort eingetroffen und verschaffe sich einen Überblick. Der Krisenstab im Auswärtigen Amt und die Botschaft in Tunis bemühten sich "mit Hochdruck" um Aufklärung.

