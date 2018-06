Paris (AFP) Nach dem offenbar islamistischen Anschlag auf eine Fabrik in Frankreich ist ein mutmaßlicher Täter gefasst worden. Der Mann sei am Freitag festgenommen worden, verlautete aus Ermittlerkreisen in Paris. Zunächst war unklar, ob ein oder mehrere Männer die Industrieanlage in der Nähe von Lyon angegriffen hatten.

