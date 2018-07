Brüssel (AFP) Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hat das für Samstag geplante Sondertreffen der Finanzminister der Eurozone zur Griechenland-Krise als entscheidend bezeichnet. Die Staats- und Regierungschefs seien sich einig gewesen, dass der Zusammenkunft am Samstag "entscheidende Bedeutung zukommt", sagte Merkel nach dem ersten Tag des EU-Gipfels in der Nacht zum Freitag in Brüssel. EU-Ratspräsident Donald Tusk sagte, die Gipfelteilnehmer erwarteten, dass die Eurogruppe "diesen Prozess auf ihrem Treffen am Samstag abschließt".

