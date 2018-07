Brüssel (AFP) Frankreichs Präsident François Hollande hat den Angriff auf eine Fabrik nahe Lyon als "Terroranschlag" bezeichnet. Er sagte am Freitag in Brüssel vor Journalisten, ein Angreifer sei "festgenommen" und "identifiziert" worden. Möglicherweise habe ein zweiter Mensch den Angreifer in dem Auto begleitet, fügte Hollande hinzu. Er hielt sich am frühen Nachmittag noch beim EU-Gipfel auf, wollte das Treffen aber alsbald verlassen und nach Paris zurückkehren.

