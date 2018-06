Wien (AFP) Weltweit wird derzeit nach Angaben der UNO so viel Opium produziert wie seit den 30er Jahren nicht mehr, was sich auch in einem zunehmenden Heroinkonsum äußert. In ihrem jährlichen Drogenbericht beklagte das UN-Büro für Drogen- und Verbrechensbekämpfung (UNODC) am Freitag vor allem die gestiegene Anbaufläche in Afghanistan. Demnach wuchsen im vergangenen Jahr in dem Land am Hindukusch auf 224.000 Hektar Mohnpflanzen, aus denen Opium gewonnen wird. Das waren sieben Prozent mehr als im Vorjahr.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.