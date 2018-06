Washington (AFP) Bei einem Flugzeugunglück in Alaska sind alle neun Menschen an Bord getötet worden. Die einmotorige Maschine vom Typ DHC-3 Otter sei bei einem Rundflug mit Touristen nahe Ketchikan im Südosten Alaskas gegen eine Felswand geprallt, teilte die US-Luftfahrtbehörde am Donnerstag mit. Die Rettungskräfte hätten den Unglücksort erreicht und den Tod der Insassen bestätigen können, doch verhindere das schlechte Wetter in dem Fjordgebiet die Bergung der Opfer, erklärte die Polizei des nordwestlichen US-Bundesstaats.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.