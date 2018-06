Kopenhagen (AFP) In Dänemark soll es künftig eine Alleinregierung der rechtsliberalen Partei Venstre geben. Dies kündigte Parteichef Lars Lökke Rasmussen am späten Freitagabend in Kopenhagen an. Die Gespräche mit der rechtspopulistischen Dänischen Volkspartei (DF) über eine mögliche Koalition seien gescheitert. Deshalb wolle er ein Kabinett nur mit Politikern seiner Partei aufstellen. Dieses werde er bereits am Sonntag Königin Margrethe II. präsentieren, sagte Rasmussen.

