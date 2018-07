Brüssel (AFP) Die Eurozone dreht Griechenland den Geldhahn zu und wappnet sich für einen drohenden Bankrott des Landes. Bei einem Sondertreffen in Brüssel lehnten die Euro-Finanzminister am Samstag eine Verlängerung des am 30. Juni auslaufenden Hilfsprogramms für Athen ab. Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble (CDU) prophezeite Griechenland deswegen "akute Schwierigkeiten". Die Euro-Staaten würden aber "alles tun", um "jede denkbare Ansteckungsgefahr zu bekämpfen".

