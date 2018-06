Berlin (AFP) In Berlin haben Unbekannte in der Nacht zum Samstag mehrere Hakenkreuze an die Fassade einer Flüchtlingsunterkunft geschmiert. Wie die Polizei mitteilte, alarmierten Mitarbeiter eines Sicherheitsdienstes in den frühen Morgenstunden deswegen die Polizei. Die Ermittlungen übernahm der polizeiliche Staatsschutz beim Landeskriminalamt.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.