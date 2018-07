Berlin (AFP) EU-Parlamentspräsident Martin Schulz (SPD) hat der griechischen Regierung vorgeworfen, mit dem geplanten Referendum über die Gläubiger-Vorschläge die Verantwortung auf das Volk abzuwälzen. "Hier schiebt eine Regierung, die den Mut nicht hat ihrem Volk die Wahrheit zu sagen, die Verantwortung aufs Volk ab", sagte Schulz am Samstagabend in der ARD-Sendung "Brennpunkt". Das habe ein griechischer Abgeordneter so formuliert, "und das sehe ich auch so".

