Berlin (AFP) Bundesaußenminister Frank-Walter Steinmeier (SPD) hat bestätigt, dass unter den Toten des Anschlags auf ein Luxushotel in Tunesien auch mindestens ein Deutscher ist. Eine weitere deutsche Staatsangehörige sei verletzt worden, sagte Steinmeier am Samstag in Berlin. Zum jetzigen Zeitpunkt könne überdies nicht völlig ausgeschlossen werden, "dass noch einige wenige Deutsche unter den Opfern sind". Die deutschen Behörden arbeiteten gemeinsam mit den tunesischen Behörden "mit Hochdruck daran, dass auch in den verbleibenden Fällen endgültig Klarheit hergestellt wird".

