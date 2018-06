Tunis (AFP) Bei dem Anschlag in einer Hotelanlage in Tunesien sind nach Angaben der Regierung auch deutsche Touristen getötet worden. Die Mehrzahl der bestätigten 38 Todesopfer sei britischer Staatsbürgerschaft, sagte Regierungschef Habib Essid am Samstagmorgen. "Danach kommen Deutsche und Belgier und dann weitere Nationalitäten."

