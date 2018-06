Hamburg (AFP) Fernsehmoderator Frank Plasberg will seine Sendung "Hart aber fair" in einigen Jahren abgeben. "Man muss ja nicht gleich morgen ein Casting starten. Aber in ein paar Jahren könnte mal ein anderer ran", sagte Plasberg dem Magazin "Der Spiegel" vom Samstag. Er verwies darauf, dass seine Sendung die einzige politische Talkshow sei, die nicht nach ihrem Moderator benannt ist. "Und das ist auch Programm. Ich glaube, dass diese Sendung und die Marke stärker sind als das Gesicht - mein Gesicht".

