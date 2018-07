Berlin (AFP) Nach langer Diskussion hat sich Volkswagen zur Produktion eines Billig-Autos entschlossen. Der Vorstandsvorsitzende Martin Winterkorn kündigte in der "Bild am Sonntag" an: "Wir bringen ab 2018 eine Budget-Car-Familie auf den Markt". Das Auto für rund 10.000 Euro gilt als eines der Schlüsselprojekte für Volkswagens Zukunft und ist insbesondere wichtig für den Erfolg auf den umkämpften Märkten in Asien.

