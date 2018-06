Sunrise (SID) - Der fünfmalige Stanley-Cup-Sieger Edmonton Oilers, Klub des deutschen Eishockey-Nationalspielers Leon Draisaitl, hat den kanadischen Stürmer Connor McDavid beim NHL-Draft an erster Stelle ausgewählt. Der 18-Jährige hat bislang für die Erie Otters in der Ontario Hockey League (OHL) gespielt.

Draisaitl (19), im vergangenen Jahr von Edmonton als Nummer drei und damit so früh wie kein anderer Deutscher vor ihm gezogen, hat damit auf der Center-Position einen Konkurrenten mehr. Der gebürtige Kölner Draisaitl war in der abgelaufenen Saison nach 37 Einsätzen von den Oilers an das Juniorenteam Kelowna Rockets abgegeben worden und muss sich in diesem Sommer wieder für den NHL-Kader empfehlen.

McDavid ist der vierte Nummer-eins-Pick, den sich die Oilers bei den vergangenen sechs Drafts sichern durften. Zuvor hatten die Kanadier bei der alljährlichen Talenteverteilung Taylor Hall (2010), Ryan Nugent-Hopkins (2011) und Nail Jakupow (2012) geholt.