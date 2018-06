Paris (AFP) Nach dem islamistischen Anschlag in Frankreich berät Präsident François Hollande am Samstagvormittag mit seinen zuständigen Ministern über die weiteren Konsequenzen. An den Beratungen im Elysée-Palast nehmen neben dem Präsidenten die Minister für Äußeres, Inneres, Justiz und Verteidigung sowie Premierminister Manuel Valls teil. Valls hatte seinen Südamerika-Besuch vorzeitig abgebrochen und war erst am Morgen wieder in Paris eingetroffen.

