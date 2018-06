Ottawa (dpa) - Die deutschen Fußball-Frauen bestreiten das WM-Halbfinale gegen die USA. Die Amerikanerinnen setzten sich im Viertelfinale in Ottawa mit 1:0 gegen China durch. Die deutsche Mannschaft hatte kurz zuvor in Montreal die Vorschlussrunde durch ein 5:4 im Elfmeterschießen gegen Frankreich erreicht. Nach 120 Minuten hatte es 1:1 gestanden. Das Halbfinale findet kommende Woche in der Nacht auf Mittwoch statt.

