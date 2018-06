Dannemora (dpa) - Nach dem spektakulären Ausbruch zweier Häftlinge aus einer Hochsicherheitsanstalt im US-Bundesstaat New York hat die Polizei einen der beiden Männer erschossen. Ein Beamter habe den 49-Jährigen in einer Hütte in einem Waldgebiet in der Stadt Malone aufgestöbert, etwa 40 Kilometer von dem Gefängnis entfernt, teilte die Polizei des Bundesstaats New York mit. Der zweite Häftling sei weiter auf der Flucht. Die beiden Männer hatten sich vor drei Wochen mit schweren Werkzeugen den Weg aus dem Gefängnis in die Freiheit gebohrt und waren dann durch die Kanalisation geflüchtet.

